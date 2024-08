Ginnasta ceca precipita da una montagna mentre scatta un selfie estremo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono tante purtroppo le vittime diestremi, come l’influencer russa Inessa Polenko morta tragicamente dopo essereta da una piattaforma proibita, il cui accesso era stato interdetto ai visitatori,si stavando una foto. Lo stesso tragico destino è toccato a Natalie Stichova,23enneta in un diruposi stavando undurante una visita al pittoresco castello di Neuschwanstein che avrebbe ispirato “La Bella Addormentata” di Walt Disney. La tragica morte alla ricerca delNatalie Stichova è un’atleta molto nota nel suo paese e da poco era diventata allenatrice di giovani promesse. L’incidente risale al 15 agosto ma, come riporta il Daily Mail, la sua morte è sopraggiunta dopo 6 giorni.