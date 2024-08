Furto in pizzeria nel basso Salento | arrestato un 39enne

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un uomo di 39 anni è statodai carabinieri della compagnia di Tricase peraggravato in unasituata in un comune del. L’individuo, dopo aver frantumato una finestra sul retro dell’edificio, è entrato nel locale e ha rubato alcune decine di euro dal registratore di cassa. L’allarme dato dai residenti locali ha permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente e fermare il ladro poco distante dal luogo del reato. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei cittadini, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero. Ilè avvenuto in unasituata in un comune del. Un uomo di 39 anni, originario della zona, ha fatto irruzione nel locale rompendo il vetro di una finestra posta sul retro dell’edificio commerciale.