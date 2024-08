Esplosioni a Kiev allerta aerea in tutto il Paese??

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) È in corso un attacco massiccio su tutta l’Ucraina con droni, jet e navi in assetto da guerra nel Mar Nero. Nuovesono state udite adurante le prime ore del mattino, come hanno comunicato i testomoni della Reuters. Lepotrebbero essere quelle dei sistemi di difesaimpegnati ad abbattere missili e droni. La capitale ucraina e il resto delsono incon l’aeronautica militare ucraina che ha avvertito di un attacco russo su larga scala. L'articoloinil?? proviene da The Social Post.