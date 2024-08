Colonialismo la nuova ideologia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Questa settimana Minouche Shafik si è dimessa da presidente della Columbia University, l’ultimo leader della Ivy League a diventare una vittima del conflitto universitario per il conflitto Israele-Hamas” scrive Adam Kirsch sul Wall Street Journal. “Con l’inizio del nuovo anno accademico, studenti, genitori, docenti e amministratori temono, o in alcuni casi sperano, che si ripetano gli accampamenti della scorsa primavera e i conflitti con la polizia. Le passioni nel campus sono focalizzate sulla guerra a Gaza, con i manifestanti che accusano gli Stati Uniti (e in molti casi le loro stesse università) di complicità in quello che chiamano il genocidio dei palestinesi da parte di Israele. Ma questa accusa risuona tra molti giovani, soprattutto tra gli attivisti più impegnati, per ragioni che vanno oltre il conflitto iniziato con l’attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre.