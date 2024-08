Calcio – La LND Lazio ha reso noti i gironi di Promozione Le 8 pontine nel girone C Il calendario

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il campionato diLaziale 2024-2025 ha finalmente pforma. La LND ha infattie calendari avendo l’accortezza, una volta tanto verrebbe da dire, di inserire tutte le società della provincia di Latina in un unico. Sarà infatti il raggruppamento C ad ospitate tutte e otto le formazioni della provincia, ovvero: Fc Montenero, Città di Formia, Priverno, Latina Borghi Riuniti, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano, Città di Lenola e Pontinia. Proprio gli amaranto dovranno affrontare per primi il turno di riposo, visto che sono stati formatidi 19 squadre. In grafica gli appuntamenti della prima giornata: Questo, invece, ilcompleto:PromozionCDownload L'articolo– La LNDhadi. Le 8nelC. Ilproviene da Dayitalianews.