Calcio il risveglio del Napoli | Kvara illumina il Maradona Conte | Da oggi inizia il nostro vero campionato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilsi getta alle spalle la brutta sconfitta con ilna e trova i suoi primi tre punti inbattendo il Bologna 3-0 al. Mattatore dell’incontro ètskhelia che dopo aver colpito un palo di testa, suggerisce l’assist dell’1-0 a Di Lorenzo e nella ripresa segna la rete del 2-0 che, di fatto, chiude tutte le ambizioni di rimonta del Bologna. Nel finale arriva anche la rete di Simeone su assist di Neres. “Sono un calciatore che ha sempre voglia di imparare cose nuove, di apprendere nozioni utili per proseguire il mio percorso di crescita. E averein panchina è sicuramente una garanzia. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni per tutto l’arco del” così Kvichatskhelia al termine di un match in cui è stato protagonista di un assist e un gol.