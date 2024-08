Blade avrebbe potuto indossare un costume tradizionale in Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 26 agosto 2024)un” inIl concept artist della Marvel West Burt rivela come potevano essere i costumi alternativi dinell’MCU durante lo sviluppo di. Wesley Snipes ha fatto il suo debutto nell’MCU nei panni di uno dei personaggi multiversali visto nel film di Shawn Levy, apparendo nel Vuoto come una variante dieliminata dalla TVA che unisce le forze con altri sopravvissuti per opporsi a Cassandra Nova.ha combattuto gli scagnozzi di Cassandra Nova, ha aiutato i protagonisti a fuggire dal Vuoto e ha avuto uno degli easter egg più divertenti disotto forma di una frecciatina adell’MCU. Su Instagram, Wes Burt condivide alcuni concept art dicondi Wesley Snipes.