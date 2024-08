Atletica Italia ambiziosa alla vigilia dei Mondiali U20 di Lima Test importante per tanti giovani talenti azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Giornata diin vista della prima giornata dei CampionatiUnder 20 di2024, che si terranno a(Perù) da martedì 27 a sabato 31 agosto. Si tratta della ventesima edizione della rassegna iridata juniores, riservata per l’occasione agli atleti nati non prima del 1° gennaio 2005 e con in palio complessivamente 45 titoli. In attesa dell’entry list definitiva della manifestazione, l’ha convocato per la trasferta sudamericana 60 ragazzi (31 uomini e 29 donne) tra gare individuali e staffette. Nonostante l’assenza di Mattia Furlani, potenzialmente eleggibile ma fuori dai giochi dopo una stagione senior da assoluto protagonista in cui si è tolto la soddisfazione di salire sul podio olimpico, la spedizione azzurra si preannuncia abbastanzae con diverse carte interessanti da medaglia.