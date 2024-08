Traffico Roma del 25-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) Luceverdedare trovati all’ascolto alle porte diSud segnalato un incendio in via di Pratica in prossimità di via Tullio Giordana guidare con prudenza in zona Cinecittà chiusa viale Antonio Ciamarra sempre per incendio in prossimità di via Francesco Gentile in direzione Casilinascarso al momento lungo la rete viaria della capitale per il momento scorrevole anche la circolazione lungo le consolari partiranno domani nuovi lavori su via Crescenzio per il rifacimento del manto stradale tra via Properzio e Piazza Risorgimento istituito un senso unico di marcia in direzione Piazza Risorgimento deviazioni per i bus di zona per i dettagli queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina riccomi è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità