Torino-Atalanta 2-1 | i granata battono i nerazzurri i rimonta grazie a Ilic e Adams

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Dopo aver tenuto sotto scacco il Milan a San Siro e aver subito un pari beffardo in pieno recupero, ilsi rifà con gli interessi e alla prima uscita casalinga piega 2-1 l’in, al termine di un match spettacolare e ricco di emozioni. Vicono e convincono gli uomini di Vanoli che, dopo aver subito il gol dell’1-0 da Retegui al 26’, hanno saputo reagire con grande personalità pareggiando i conti con il pallonetto dial 31’ e poi hanno completato il loro capolavoroalla prima rete italiana di, siglata al 49’ con un tap-in su ribattuta di Carnesecchi a seguito di un tiro di Zapata. Un 2-1 che poi ihanno saputo difendere con le unghie e con i denti al cospetto di un’che ha cercato di giocarsi il tutto per tutto colpendo ben due montanti e fallendo un rigore con Pasalic in pieno recupero.