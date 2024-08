Serie C 24 25 Girone C | il Potenza beffa il Messina pari acciuffato nel recupero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Termina intà col punteggio di 2-2 la sfida al San Filippo trati i padroni di casa all’ultimo dal gol di Verrengia dopo essere rimasti in dieci a causa dell’espulsione del capitano Manetta. Gli ospiti erano passati in vantaggio con la rete di Caturano, per poi subire la rimonta firmata dalla doppietta di Anatriello. Primo tempo molto vivace al San Filippo, entrambe le squadre sono volenterose di iniziare bene la propria stagione e lottano sin da subito per sbloccare il match. Nel primo quarto d’ora è ila farsi avanti con il bomber Caturano che in più occasioni prova a fare male alla difesa siciliana. Attorno al 20? arriva la risposta del, con un doppio squillo firmato Pedicillo e Frisenna che fa tremare i tifosi del, i quali si aggrappano ai prodigi del portiere Cucchietti.