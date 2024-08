Roma spaccio di droga | sette arresti durante i controlli della Polizia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) Prosegue l’operazione antipersone fermate in diverse zonecittà, sequestrati cocaina, crack e hashish.– Continua l’intensa attivitàdi Stato nella lotta contro lodi, coneffettuati nelle ultime ore. Le operazioni, condotte in varie zonecapitale, hanno portato al sequestro di cocaina, crack e hashish. In particolare, gli agenti del commissariato Porta Pia hanno arrestato un 33enne italiano, sorpreso mentre effettuava consegne dinella zonaBufalotta. L’uomo è stato fermato a bordosua auto e trovato in possesso di 35 involucri di cocaina, nascosti negli slip e nelle scarpe, per un peso complessivo di 82,5 grammi. Nella stessa area, un 36enne italiano è stato bloccato con circa 7 grammi di cocaina e 3 grammi di crack nascosti nei calzini.