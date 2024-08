Parma-Milan 2-1 Leao zittisce con un gesto la Curva Sud poi smentisce sui social | Era rivolto a un tifoso che mi stava insultando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Un pomeriggio da cancellare. E unche fa discutere. Ilcade a(2-1 il risultato finale nel match valido per la seconda giornata di Serie A) e Rafaelè uno dei giocatori più discussi, in negativo. Una pessima prestazione da parte del club e del giocatore portoghese. C’è un episodio che ha fatto discutere nelle ultime ore: dopo la rete del momentaneo pareggio di Christian Pulisic – propiziata proprio dall’unica buona azione in solitaria di– il portoghese si è fermato sotto il settore ospiti dello stadio portandosi il dito sulla bocca per zittire qualcuno all’interno della. E come se non bastasse, prima di tornare al centro del campo con i compagni, ha mimato ildel “parlate troppo”. Forse per un commento offensivo di troppo? Polemiche che non sono tardate ad arrivare.