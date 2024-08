Mpox l’appello del Papa | Governi e industrie condividano i trattamenti disponibili Oms | Servono 135 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) L’emergenzaè arrivata fino al Vaticano. “Desidero manifestare la mia solidarietà alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie, che costituisce ormai un’emergenza sanitaria globale – ha dettoFrancesco all’Angelus – Prego per tutte le persone contagiate specialmente la popolazione della Repubblica Democratica del Congo, così provata. Esprimo la mia vicinanza alle Chiese locali dei Paesi più colpiti da questa malattia – ha detto ancora il Pontefice -, e incoraggio ie leprivate a condividere la tecnologia e iaffinché a nessuno manchi l’adeguata assistenza medica”. E in effetti nonostante l’Oms abbia dichiarato lo stato di emergenza mondiale qualche giorno fa, sono alcuni paesi africani a esserne maggiormente colpiti. Per ora le infezioni sono contenute nel resto del mondo e inpa.