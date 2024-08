Motocross De Wolf emerge dal fango e vince in volata gara-1 del GP di Svizzera in MX2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Kay Derisponde a Lucas Coenen e, in uno dei momenti più delicati della corsa al titolo, batte un colpo aggiudicandosi una vittoria dal peso specifico enorme nella prima manche del Gran Premio di2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondialenella classe MX2. L’olandese dell’Husqvarna si è imposto in-1 suldi Frauenfeld in condizioni estreme, a causa della forte pioggia caduta sulla pista elvetica nella notte. La tabella rossa, dopo una solida partenza (2° posto), ha fatto la differenza nella seconda parte della run superando il rientrante francese della Yamaha Thibault Benistant (poi 3° al traguardo) e resistendo alla rimonta di uno scatenato Liam Everts.