(Di domenica 25 agosto 2024) È in chiusuracon ildiA: ilè pronto a passare all’iter burocratico per depositare i contratti nei prossimi giorni, quando manca poco per la fine del. Manca sempre meno al termine della sessione estiva di calcioe le operazioni delsono sempre più nel vivo: il direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, è al lavoro per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico leccese è pronto ad accogliere il tanto desiderato Romelu Lukaku, senza dimenticare il possibile doppio colpo a centrocampo (Gilmour e McTominay, ndr) che sta prendendo sempre più forma in queste ore.