L’Amerigo Vespucci per la prima volta a Tokyo in 93 anni

(Di domenica 25 agosto 2024) Per lain 93l'”Amerigo”, storico veliero e nave scuola della Marina Militare italiana, sbarca in Giappone, nell’ambito del Tour Mondiale che in duelo vedrà visitare 31 Paesi in 5 continenti. Dopo la tappa di Los Angeles, a inizio luglio, e il breve stop a Honolulu, nelle isole Hawaii, ilha percorso la tratta più lunga in mare, con 3.630 miglia, gettando gli ormeggi in un pomeriggio lontano da, accolto da una folla di curiosi. “Siamo orgogliosissimi di rappresentare l’Italia nel mondo, sia come equipaggio che come collettività tutta del”, ha detto all’ANSA il capitano di Vascello Giuseppe Lai. “Siamo alla 22/a tappa del tour mondiale dopo 14 mesi, da quando siamo partiti da Genova lo scorso primo luglio 2023.