La Promessa anticipazioni spagnole | Manuel e Jana sempre più innamorati

(Di domenica 25 agosto 2024) L’amore trionferà nelle prossime puntate La. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli ben prestosi dirà pronto a vivere la sua love story conalla luce del sole. La notizia però potrebbe non piacere troppo a Cruz.Latorna dal fronte L’esperienza al fronte sarà perun periodo difficile, che lo porterà a rivedere le sue priorità. Dopo aver rischiato molte volte la vita assieme a Curro nei bombardamenti, il marchese farà ritorno a palazzo deciso a prendere in mano le redini della sua vita.vorrà recuperare tutto il tempo perso con la sua amata. I due si lasceranno andare a momenti di passione, cimentandosi anche in una serie di spassionate dichiarazioni d’amore che li porteranno a essere più vicini che mai.