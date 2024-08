In lutto il quartiere dell’Africa Infermiera muore a soli 57 anni | Ha affrontato il male con dignità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Un cuore straripante di bontà e generosità. Una professionalità e serietà sul lavoro riconosciute da tutti. E poi la passione per le camminate in montagna che aveva coltivato negli ultimi tempi. Nonostante la malattia che l’aveva aggredita nel novembre 2021, Daniela Pelletti non aveva mai fatto pesare la sua condizione e anche questa è una lezione di vita che nessuno dimenticherà. Il suo sorriso si è spento a57nella casa alAfrica in cui viveva con il marito Marco Pardini e la madre Rosita. Lasciando un vuoto enorme tra i familiari, nell’interoma anche nel resto della Versilia visto che parliamo di una donna molto conosciuta. Daniela da sempre prestava servizio comeal “San Camillo“ di Vittoria Apuana, con i colleghi che le sono stati vicini fino all’ultimo e che oggi la piangono con il cuore gonfio di tristezza.