Fiorentina e Venezia non si fanno male | al Franchi finisce in parità!

(Di domenica 25 agosto 2024)0-0 al. I viola non riescono a centrare la loro prima vittoria stagionale, pensando contro la squadra neopromossa. RETI INVIOLATE – Alva in scena, entrambe vanno alla ricerca del primo successo stagionale, rispettivamente dopo il pareggio a Parma e la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. In settimana, la Viola ha anche pareggiato in maniera rocambolesca contro l’Academia Puskas per 3-3 nei preliminari di Conference League. Il primo tempo va sul piccolo trotto, soprattutto durante la prima mezz’ora. Si accende nei minuti finali, con Joronen, portiere dei lagunari, che si supera al 39? e al 41? prima su Parisi e poi sul neo-acquisto Richardson. Nelin campo dal primo minuto l’ex Inter Gaetano Oristanio. La sua partita dura però solamente 45?.