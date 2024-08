F1 George Russell | Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Una domenica fuori dalla top 5 per la Mercedes, che incassa un brutto colpo al GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. La scuderia tedesca con sede in UK, alla vigilia data per diretta competitor delle McLaren e Verstappen, si è dimostrata infatti la quarta forza in campo, collezionando una settima e un’ottava posizione cone Lewis Hamilton. Il giovane britannico nello specifico ha rimediato un gap molto pesante rispetto al vincitore Lando Norris, tagliando il traguardo con +44.617 secondi di distacco. Un fattore che dovrà assolutamente far riflettere per il prossimo appuntamento previsto a Monza nel prossimo fine settimana.ha commentato quanto fatto al circuito di Zandvoort con queste parole: “Non capisco davvero cosa sia successo.