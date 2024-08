Ed Westwick e Amy Jackson sposi il grande giorno di Chuck Bass celebrato in Costiera Amalfitana

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 25 agosto 2024) L’attore Ed, noto per aver interpretato il ruolo di, il “cattivo ragazzo” dell’Upper East Side nella popolare serie tv Gossip Girl, è pronto per convolare a nozze con Amy. La storia d’amore tra la star di Hollywood e la diva di Bollywood è nata nel 2021, quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta sul circuito di Silverstone. Di quelha successivamente ricordato: “Ero lì con un’amica che la conosceva. L’ho vista e ho pensato, farò la mia mossa! Abbiamo chiacchierato un po’ e le ho chiesto se voleva incontrarmi per un caffè. Abbiamo trascorso una giornata meravigliosa e lei mi ha battuto in pista. Il suo tempo era molto migliore del mio! Mi ha fatto battere il cuore fin dal primo“. Circa tre anni dopo, precisamente lo scorso gennaio, l’attore ha chiesto la mano della fidanzata durante una vacanza sulle Alpi Svizzere.