Dossena | Bravi a riprenderla Sembrava andare tutto storto ma se non molli il calcio ti premia

(Di domenica 25 agosto 2024) Mister, dopo aver vissuto molto intensamente il match contro l’Ascoli a bordo campo, si è presentato in sala stampa a commentare la prestazione dei suoi, soddisfatto per l’atteggiamento che ha visto in campo. "Abbiamo avuto una buona pressione nel primo tempo – spiega –, eravamo composti, uniti, con pochi sbilanciamenti, però avremo dovuto essere un po’ più veloci nel giro palla dopo il loro 0-1. Mi è piaciuta tanto la pressione, la voglia di stare corti e di andar a rubare palla. Potevamo essere un po’ più lucidi e stimolare la loro corsa all’indietro con giro palla più veloce, arrivare qualche volta più puliti sul cross, D’Orazio è stato impreciso a volte nel primo tempo, molto meglio nel secondo.