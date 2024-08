Boato nella notte uomo travolto dal treno poco dopo la stazione di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 - Era il cuore della, oggi alle 2.30 circa, quando il silenzio del buio è stato squarciato dalprovocato dall’investimento mortale lungo i binari della ferrovia avvenutoladi-Miramare. Un terribile incidente a seguito del quale ha perso la vita unstraniero, la cui identificazione è ancora in corso. La persona, che da alcuni testimoni sarebbe stata vista mentre percorreva a piedi i binari della zonaprima di essere investito, è stata centrata da un Freccia Milano-Lecce lanciato a tutta velocità nel buio dellae senza fermate previste. Lo schianto è stato tale che la macchina stessa ha riportato alcuni danni alla parte anteriore, nel punto dell’impatto, mentre per l’sui binari non c’è stato niente da fare.