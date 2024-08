Beach volley Pro Tour Amburgo 2024 | Cottafava Nicolai out in semifinale vincono in rimonta Mol Sorum

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Niente da fare nemmeno per Samuelee Paoloche, come Gottardi/Menegatti, vengono eliminati indelProdi, in corso ad. La coppia azzurra cede ai norvegesi Mol/, cheno l’iniziale situazione di svantaggio, imponendosi poi al tiebreak. Il primo set, infatti, ha vistobrillanti ed efficaci, tanto da battere la coppia medaglia di bronzo a Parigiper 21-14. Il secondo set è equilibrato, ma vede prevalere per 19-21 i norvegesi, che poi indirizzano al meglio il tiebreak portandosi subito sul 2-6; gli azzurri toccano anche il -1, ma Mol/mantengono la distanza minima e alla fine si aggiudicano il parziale per 11-15.