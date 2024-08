A che ora gareggia Tamberi? Orario e diretta tv Diamond League Chorzow 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ecco il programma con l’e come vedere inla prova del salto in alto di Gianmarconella tappa didella. L’oro di Tokyo 2020 è reduce dall’enorme delusione per quanto successo alle recenti Olimpiadi, dove l’azzurro ha chiuso undicesimo a causa delle coliche renali che ne avevano anche messo in dubbio la partecipazione, limitandolo in maniera decisiva. Un grandissimo rammarico in una stagione che lo ha visto saltare in 2.37, misura che sarebbe valsa la conferma olimpica. Ora, però, una nuova occasione per mettersi questa delusione alle spalle, e provare a ritrovare la forma in vista del Golden Gala di Roma del 30 agosto. In questa finale, inoltre, saranno presenti l’oro di Parigi, Kerr, e l’altro azzurro Stefano Sottile, che in Francia ha chiuso quarto con il primato personale di 2.