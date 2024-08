Zielinski | De Laurentiis bravo imprenditore Napoli città molto bella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Aurelio Deè un. Può guadagnare molti soldi dai calciatori. Io non ho nulla contro di lui, mi ha pagato bene. E’ così come è, alcune persone lo amano, c’è chi lo odia, ma non credo che questo gli importi più di tanto”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter, Piotr, parlando del suo passato alin un’intervista rilasciata a Eleven Sports Poland: “è unaed è bello viverci. Dei miei otto anni trascorsi lì posso solo parlarne solo che bene. Alla fine non abbiamo raggiunto un accordo sul rinnovo. In caso di gol alcon l’Inter? Esulterei, ma in maniera tranquilla, con rispetto”.: “De” SportFace.