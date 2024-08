Una destra che non ha rispetto dei carcerati ha più di un problema

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) Al direttore - Unioncamere ha sparato 846 mila nuovi posti di lavoro nella Pubblica amministrazione entro il 2028. Un milione circa senza che nessuno abbia battuto ciglio. Vedremo come andrà a finire ma quando lo disse Berlusconi tutti a prenderlo in giro. Roberto Alatri Vero. Ma per fortuna non si prevedono abbuffate: il 91 per cento dei nuovi assunti è legato alla sostituzione di personale. Numeri interessanti. Ma la vera svolta nel pubblico impiego avverrà non quando ci saranno più impiegati da assumere ma quando lo stato avrà la libertà di mandare via chi lavora male. Cercasi un jobs act anche nel pubblico impiego.