Ultime Notizie Roma del 24-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)dailynews radiogiornale del pomeriggio azione da parte di Francesco Vitale in studio l’attentato a colpi di coltello in Germania 3 morti 5 feriti a Solingen durante il festival della città in Germania effettuato un fermo ma secondo le prime indagini indicano che la persona fermata non sarebbe direttore responsabile deve rispondermi davanti alla giustizia dobbiamo stare insieme controllo di violenza ha detto il Presidente della Repubblica frank-walter steinmeier reagendo al massacro di stringere avvenuto in Germania nel nordreno-westfalia dove tre persone sono rimaste uccise 8 sono state ferite da uomo armato di coltello stai meglio era parlato al telefono col sindaco di Solingen di terribile atto di Solingen mi sconvolge il nostro paese aggiunto sottolineando di essere col pensiero accanto ai familiari delle vittime e ai feriti Sergio Rocco fidanzato di Sharon Verzeni la 33 ne ...