Trap l’ultima visione di Shyamalan

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago – Ci sono registi (anzi, meglio dire autori) che sono nati per far discutere qualsiasi cosa facciano ed ogni loro opera diventa sempre motivo di dibattito tra chi li adorerà sempre e chi invece li stroncherà a prescindere. Ma nel mondo odierno di Hollywood dove tutto è standardizzato e livellato (molto spesso verso il basso), ben vengano persone come M. Night, regista indiano naturalizzato statunitense., un percorso creativoha raggiunto il clamoroso successo planetario nel 1999 con The Sixth Sense, bissato l’anno successivo con Unbreakable.