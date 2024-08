Premier League 2024 2025 il Manchester City vince ancora | Ipswich battuto 4-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo la vittoria per 2-1 sul Chelsea, iltravolge l’per 4-1 e si porta in testa alla classifica dia quota 6 punti, alla pari del Brighton. La partita dell’Etihad Stadium è iniziata in salita per i Citizens che al 7? hanno subìto il gol del vantaggio di Szmodics. La reazione però è puntuale e dopo 16 minuti ilè avanti 3-1. Al 12? il rigore di Haaland, due minuti dopo il sorpasso siglato da De Bruyne, prima della doppietta di Haaland al 16?.alle corde. E all’88’ arriva il poker con tripletta di Erling Haaland, che dopo due gare è già nettamente in testa alla classifica marcatori dellae a quella della Scarpa d’oro. Poker anche per il Tottenham. Gli Spurs battono 4-0 l’Everton e salgono a quota 4 punti dopo il pareggio col Leicester. Al 14? è Bissouma a sbloccare il risultato, poi al 25? è Son a realizzare il 2-0.