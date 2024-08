Paolo Zagari e il suo Romanzetto marino allo spazio libri della festa Marina Slow

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Pisa, 24 agosto 2024 - Giovedì 29 agosto alle 192024 (viaSirenetta adi Pisa) si terrà la presentazione del nuovo romanzo di, "", edito da MdS Editore. L'evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Erasmus che gestisce loe vedrà l'autore dialogare con Sara Ferraioli. Le letture saranno affidate all'attoreGiommarelli. "" è un'opera che si distingue per il suo tono ironico e tormentato, capace di divertire e al contempo di offrire una visione spietatavita. La storia segue la crescita di un bambino in una cittadina di mare sulla costa laziale, nel trentennio che precede il 2000.