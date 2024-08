Palacios sta partendo | prima tappa a Madrid! L’Inter ha chiuso – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)haper Tomas. L’argentino staproprio in questi minuti da Buenos Aires. Domani arriverà a Milano. PARTENZA –stain questi minuti da Buenos Aires, farà scalo a, per essere a Milano già domani. Questa la notizia dell’ultimo ora lanciata dal collega di Sky Sport Marco Demicheli. Dunque, il giocatore argentino si prepara a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Il ragazzo arriverà per 6,5 milioni di euro più bonus. Simone Inzaghi pronto ad accoglierlo. Tutto fatto, dunque, per il quarto colpo dell’estate nerazzurro, dopo gli arrivi a zero di Taremi e Zielinski e quello abbastanza oneroso da 15 milioni di euro del portiere Josep Martinez dal Genoa.in arrivo: domani a Milano! Poi tutto l’iter conIN ARRIVO –la Spagna e poi l’Italia con sbarco ovviamente a Milano.