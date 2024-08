Mercato gli affari ufficiali | tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-23 17:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: COMO: Belotti (a, Fiorentina), Kovacik (d, Zeleziarne Podbrezova), Dossena, (d, Cagliari), Reina (p, Villarreal), Moreno (d, Villarreal), Ali Jasim (a, Al-Kahrbaa), Mazzitelli (c, Frosinone), Varane (Manchester United), Audero (p, Inter), Pisano (a, Bayern Monaco), Engelhardt (c, Fortuna Dusseldorf), Fadera (a, Genk), Sergi Roberto (d, Barcellona). Rientri: Cerri (a, Empoli), Kerrigan (a, Novara).Â: Nsame (a, Legia Varsavia), Bolchini (p, svincolato), Curto (d, Cesena), Fumagalli (a, Cosenza), Semper (p, Pisa), Ioannou (d, Sampdoria), Bellemo (c, Sampdoria), Gioacchini (d, Cincinnati), Cassandro (d, Catanzaro). Allenatore: Fabregas (confermato).