Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) L'hato l'di ieri a, in Germania, dove un uomo ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre otto durante le celebrazioni per il 650esimo anniversario della fondazione della città, seminando il panico e risvegliando in Europa la paura del terrorismo. Il gruppo dello Stato Islamico ha dichiarato che uno dei suoi membri è l'artefice dell'mortale contro un raduno di cristiani nella città tedesca. L'uomo, sostiene l'in un comunicato dell'agenzia di stampa Amaq dei jihadisti sull'app di messaggistica Telegram, è un soldato del gruppo "Stato Islamico" ed ha agito per "vendicarsi" rispetto quanto sta succedendo ai musulmani "in".     Agenti di polizia d'èlite del Comando per le operazioni speciali (Sek) hanno fatto irruzione in un centro per rifugiati dopo l'terroristico di