Le organizzazioni per il clima che spingono la campagna elettorale di Kamala Harris

(Di sabato 24 agosto 2024) «I prezzi sono troppo alti.lo sa e sta facendo qualcosa a riguardo». A parlare è una voce fuori campo, mentre una donna cammina tra le corsie di un supermercato e un’altra fa il pieno alla sua auto. «triplicherà la produzione di energia pulita in America, facendo risparmiare alle famiglie ottanta dollari al mese sulle bollette energetiche. E affronterà le speculazioni sui prezzi da parte delle grandi compagnie petrolifere. Donald Trump invece farà solo un altro enorme taglio fiscale in favore di quelle aziende». Il video dura trenta secondi, si intitola “Vulnerable” ed è uno dei tre spot lanciati lunedì 19 agosto negli Stati Uniti per sostenere la corsa dialla presidenza. Dietro all’operazione non però c’è il Partito democratico, ma un gruppo diimpegnate nella lotta al cambiamentotico. Sono il L.C.V.