La legge italiana sull’intelligenza artificiale è ancora in alto mare

(Di sabato 24 agosto 2024) La tabella di marcia è saltata da tempo e sembra che ci vorrannomolte settimane per la conversione indel ddl AI, la normativa. Nei giorni scorsi, il Garante Privacy ha messo in evidenza molte criticità presenti nel testo approvato ad aprile dal Consiglio dei Ministri. In particolare, ha contestato la superficialità con cui è stato trattato il tema della verifica dell’età (Age Verification). Nella norma approvata dal governo Meloni, infatti, si fa riferimento alla tutela dei minori (con due scaglioni previsti per gli under 14 e gli under 18), ma non viene indicato e spiegato quale strumento comprovato sarà utilizzato affinché queste prescrizioni vengano rispettate dai vari servizi AI. Insomma, l’Autorità muove parte delle contestazioni già mosse molti mesi fa a OpenAI per quel che riguarda ChatGPT in Italia.