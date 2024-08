La chef laureata in enologia che ha conquistato la Calabria con la sua cucina dentro una cantina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024) Avere mano lieve in una, quella calabrese, che a tutto fa pensare fuorché alla leggerezza. Eppure, Caterina Ceraudo, classe 1987,del ristorante Dattilo, all'interno dell'azienda vitivinicola Ceraudo di Strongoli (Crotone), ci riesce con – apparente – facilità. L'ispirazione viene da tutto quello che la circonda, ovvero dall'azienda agricola del padre Roberto Ceraudo, pioniere del biologico in regione, dove l'orto non è nato sull'onda della moda delle cucine green, ma sulla necessità di chi vive e lavora da sempre in campagna. Da qui l'importanza delle orticole, delle verdure, dell'olio extra vergine di oliva. Ovviamente del vino (è infattiin), che è il primo amore dellache detiene una stella rossa Michelin dal 2013, nonché una stella green. Per il Gambero Rosso è due Forchette con un punteggio di 84.