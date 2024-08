In viale Piave la parola d’ordine | è sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Via i parcheggi, presto una pista ciclabile: finiti i lavori estivi di messa inin, una porzione del lungo rettilineo che dalla Padana porta al centro del paese. E un primo tassello di un fitto programma di lavori di riqualificazione stradale che proseguirà nei prossimi mesi, "in abbinata" con le ultime fasi di realizzazione delle tangenziali. E con la possibilità ormai vicina di liberare la zona centrale dal traffico parassita. "Obiettivo- così l’Amministrazione -: l’intervento ha ripristinato la regolarità della viabilità in un punto critico". Le critiche, in luglio, erano arrivate dal centrodestra, che aveva lamentato i disagi prodotti dalla cancellazione dei parcheggi e definito "inutile e dannosa" la futura ciclabile, "utile solo ad alzare la bandiera dell’ambientalismo militante". Così l’assessore Amos Valvassori (nella foto).