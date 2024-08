Il Chelsea NON ha ancora finito il mercato dei trasferimenti con un nuovo attaccante come priorità

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-23 15:26:05 Ecco quanto riportato poco fa: Enzo Maresca afferma che ilalla ricerca di nuovi giocatori, con un centravanti in cima alla sua lista dei desideri. Quest’estate i Blues hanno aggiunto altri 10 giocatori a una squadra già numerosa, il che significa che Maresca dovrà gestire con attenzione quelli ai margini, con giocatoriRaheem Sterling e Ben Chilwell esclusi dagli allenamenti della prima squadra dopo essere stati informati che potevano andarsene. Le uscite, più che gli arrivi, sembrerebbero essere lalogica della prossima settimana, ma Maresca afferma che ci sonoaree della squadra che necessitano di rafforzamento. “Se firmiamo per il gusto di firmare, è meglio non firmare più perché non abbiamo bisogno di ingaggiare giocatori solo per il gusto di farlo”, ha detto.