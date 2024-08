Derby nel Pd Candidato in più non dovuto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Pd di Forlì non pare avere affatto digerito la scelta di quello di Cesena di inserire due candidati alle Regionali del 17 e 18 novembre (Massimo Bulbi e Francesca Lucchi) invece di tre, insieme ai forlivesi Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. La lista elettorale provinciale è unica con cinque posti. Prassi vuole che in ogni tornata le federazioni nelle quali si divide la nostra provincia si alternino nel proporre il terzo nome, ad esempio nel 2020 spettò a Forlì. Per consuetudine, quest’anno, almeno nelle aspettative dei forlivesi, sarebbe dunque toccato a Cesena adempiere alla tripla candidatura. Che naturalmente ha le sue ripercussioni aritmetiche: la presentazione della terza candidatura, necessariamente, si spartisce le preferenze e può indebolire le altre. Fin qui, dunque, i malumori dei dem forlivesi che vedono i candidati cesenati avvantaggiati.