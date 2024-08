Costringe la famiglia a bere 5 litri di un intruglio dannoso | Siete posseduti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Un uomo di 48 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Novara con l’accusa di maltrattamenti in. L’uomo, convinto che dovesse “liberare dai demoni” la moglie e i due figli,va i familiari aunnauseabondo. Chi si rifiutava veniva sottoposto a violenza fisica. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla denuncia della moglie, che ha raccontato anni di vessazioni e soprusi. Gli agenti, giunti nell’appartamento, hanno trovato uno dei due figli, entrambi minorenni, in stato di sofferenza. Il ragazzo, pallido e dolorante, ha dichiarato di essere stato costretto acinquedel liquido, dopo di che aveva vomitato. Durante l’ispezione della casa, la polizia ha rinvenuto in camera da letto due taniche, una delle quali ancora piena del liquido usato per il rituale.