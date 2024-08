Benevento -2 al debutto | il messaggio della Curva Sud

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiManca pochissimo alin campionato delin programma lunedì sera al “Ciro Vigorito” contro la Cavese. LaSud, tramite i suoi canali social, ha diffuso unin vista dell’inizio di questa nuova stagione ribadendo il proprio sostegno ai colori giallorossi: “Sta per iniziare un nuovo campionato e noiSud saremo ancora li, su quei gradoni, senza guardare alla categoria, ma solo a sostenere i nostri colori, quelli giallorossi. A tifare per una maglia che rappresenta la nostra storia, la nostra città, la nostra stessa vita. Si, perchè per noi la Strega è molto di più di una squadra di calcio. Rappresenta l’orgoglio dell’appartenenza, quella che ci spinge a sostenere sempre e comunque, a fare sacrifici di natura economica e personale, a prescindere da tutto e tutti . Laè quella che c’è sempre e sempre ci sará.