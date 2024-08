Trump e il vetro antiproiettile | così hanno ingabbiato la libertà | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024)parla dietro unNo, non è tutto normale. Né dobbiamo inconsapevolmente permettere – ingurgitando una goccia di veleno al giorno – che ci facciano abituare a una “nuova normalità” fatta di situazioni inaccettabili, estreme, intrinsecamente discriminatorie. Prendete la cronaca politica americana di questi giorni. Da un lato, c'è la sfavillante convention democratica a Chicago, accompagnata – sui media al di là e al di qua dell'Atlantico – da un autentico coro di voci bianche. Il Corrispondente Collettivo è in estasi, l'Editorialista Unificato è eccitatissimo, ormai ridotti a vere e proprie majorettes dem, a cheerleaders dell'obamismo. Come vi spiega oggi su Libero un eccellente articolo di Giovanni Sallusti, è tutto un rimbalzare delle parole «gioia» e «gioioso».