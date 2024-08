Travolti da un cinghiale Marito e moglie feriti in sella allo scooter Operati a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Choc a Monte Spaccato,va addosso a uno, coppia di coniugi anconetani ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di. L’incidente è avvenuto attorno all’una di ieri notte, pochi metri dopo la sommità del Monte Spaccato nei pressi di villa Romana. Immediati i soccorsi ai due malcapitati che non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato lesioni serie. L’uomo alla guida dello, 70 anni, è stato sottoposto a un intervento maxillo facciale dopo il trauma cranico e facciale appunto riportato a seguito del volo improvviso dal motorino. La, 68 anni, sotto choc per l’intera giornata di ieri per quanto accaduto, ha riportato una frattura scomposta all’avambraccio ed è ricoverata in divisione di ortopedia.