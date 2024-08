Sport in tv oggi venerdì 23 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)23, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla settima tappa della Vuelta a España 2024, assisteremo a una frazione in cui l’erta al 14% nel finale potrebbe creare non pochi problemi ai corridori e gli uomini di classifica saranno assai sollecitati. In primo piano i preliminari dell’America’s Cup di vela a Barcellona, con Luna Rossa che sfida American Magic. In primo piano l’inizio del week end del GP d’Olanda di F1 a Zandvoort, dopo la pausa estiva, mentre terranno banco i tornei di tennis di questa settimana, con Lorenzo Sonego semifinalista a Winston-Salem.