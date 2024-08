Semifinale baseball serie A Harakiri della Hotsand

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) C’è tanta amarezza nell’Macerata per un errore che non ha permesso di centrare a Parma la finale scudetto dia portata di mano. "Sono amareggiato – dice il presidente Andrea Graziani – per un episodio che non si sarebbe dovuto verificare perché lo staff tecnico avrebbe dovuto rispettare la regola, di cui non si capisce il senso". Nella parte bassa dell’ultimo inning i ducali erano sotto nel punteggio (1-3) e a un passo dall’eliminazione quando Macerata dopo sei ottime riprese e 102 lanci ha deciso di dare respiro a Quattrini mandando sul monte Rhiner Cruz in batteria con Di Turi. Un cambio del lanciatore AFI (di formazione italiana) con un giocatore non AFI che il manager ducale ha segnalato agli arbitri. A quel punto la partita è stata sospesa con l’che ha cambiato Cruz con Ion Doba, alla ripresa del gioco il Parma ha messo a segno 3 punti vincendo così 4-3.