Scuola stangata per le famiglie | previste spese enormi per il materiale scolastico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno, leitaliane si preparano a fronteggiare la consueta “” di settembre legata all’acquisto di libri e materiali per i propri figli. A lanciare l’allarme è il Codacons, che come ogni anno fornisce un’analisi dettagliata dei costi che i genitori dovranno sostenere per l’acquisto del necessario per la. Secondo i dati diffusi dall’associazione, ilsi conferma una voce di spesa sempre più pesante per i bilanci familiari, con rincari significativi rispetto all’anno precedente. Gli aumenti più marcati riguardano gli articoli “griffati”, come zaini, diari e astucci legati a marchi molto popolari tra i giovani. In questo caso, i prezzi possono salire fino al 15%, spinti dall’elevata domanda di prodotti con i loghi di cartoni animati, squadre di calcio e personaggi famosi.