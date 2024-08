Piazza XX Settembre Controlli a tappeto Pusher in manette decine di identificati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Moroni Il lembo estremo del centro ancora sotto i riflettori. Continua l’impegno delle forze dell’ordine nei confronti diXXe di tutto quel ramo di strade, vie e viuzze che arrivano a toccare, da una parte,dei Martiri e, dall’altra, la Montagnola, fino alla stazione. Mercoledì la polizia, attraverso il reparto di prevenzione crimine e quello mobile, oltre una pattuglia della Finanza e a una della Locale, ha messo in campo una serie diche ha portato a un arresto e due denunce. Sessanta in totale le persone identificate, per il 90% straniere. Otto gli esercizi commerciali controllati, invece, ma senza che siano emerse particolari irregolarità.