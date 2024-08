Palacios-Inter la fiducia è totale! Programmato l’arrivo | la data – GDM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)è sempre più vicino all’. Anche oggi si sono registrati movimenti nella sede nerazzurra per quello che potrebbe essere l’ultimo e decisivo incontro pera Milano del giovane difensore argentino. Di Marzio parla die c’è unada segnare sul calendario ULTIMA PEDINA – Tomasè il difensore che dovrebbe di fatto completare la rosa dell’, alla ricerca appunto di un vice di Alessandro Bastoni dopo l’infortunio che ha frenato Tajon Buchanan. Il canadese, infatti, non si rivedrà prima di dicembre o inizio 2025, per cui l’urgenza è giustificata. Dopo tanti profili sondati e scartati Oaktree ha puntato sul ventunenne dell’Independiente Rivadavia, perfetto sia per caratteristiche tecniche che in ottica futura vista la giovane età e la possibilità di poterlo valorizzare.